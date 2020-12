Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Varsand au depistat noua cetateni din Afganistan, printre care un minor, solicitanti de azil in Romania, ascunsi intr-un automarfar, care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. "In data de 11.12.2020, in jurul…

- Direcția de Sanatate Publica Sibiu va folosi incepand de vineri un laborator nou de teste Covid e care l-a obținut in urma semnarii unui protocol cu Universitatea Lucian Blaga. “Am incheiat protocolul cu ULBS astazi. De astazi, laboratorul poate sa faca 30 de teste, maximum de teste va fi de 96 in momentul…

- O calauza a fost arestata preventiv dupa ce a injunghiat un migrant care nu a vrut sa treaca inot raul Crisul Negru, pentru a ajunge ilegal in Ungaria. Victima a motivat ca nu stie sa inoate si a fost transportata la spital, avand nevoie de aproximativ o luna de ingrijiri medicale, potrivit news.ro.…

- Sunt zeci de cadre medicale in județul Arad care au fost infectate cu coronavirus. Asistente, paramedici, chiar medici s-au imbolnavit luand contact cu pacienți. Sunt aproape 80 de cadre medicale cu Covid-19 in Arad. Majoritatea sunt asistenti medicali la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta. La inceputul…

- O familie formata din cinci persoane s-a prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II cu documente de identitate neoficiale, din care reiese ca sunt „traci”, precum si cu o masina radiata din circulatie, un barbat fiind imobilizat de politistii de frontiera ungari pentru ca a devenit…

- Cinci tineri afgani si pakistanezi au fost prinsi incercand sa iasa ilegal din tara, ascunsi intr-un camion care a fost verificat in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Varsand. Camionul era condus de un cetatean bulgar si transporta profile din aluminiu. Printre cutiile cu produse au fost gasite,…

- Noua migranti din Afganistan au fost prinsi, in ultimele 24 de ore, in timp ce incercau sa iasa ilegal din Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, ascunsi in doua camioane cu marfa. Primul camion cu migranti era condus de un roman in varsta de 39 de ani, care transporta dulapuri…