- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Buzau a demarat o ancheta interna, dupa un conflict care ar fi avut loc saptamana trecuta intre doi medici pe Sectia de Chirurgie Plastica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Articolul Ancheta in Spitalul Județean Buzau, dupa o altercație intre medici se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Este ancheta interna in Spitalul Județean de Urgența Buzau, dupa ce doi medici din cadrul secției de Chirurgie Plastica s-ar fi luat la bataie. Medicul Alexandru Mahovici a transmis…

- Spitalul Județean de Urgența Buzau este in centrul unui scandal, dupa ce un medic de pe secția Chirurgie Plastica iși acuza un coleg ca l-a lovit. Reprezentanții SJU spun ca vor incepe o cercetare disciplinara in acest caz. Intregul scandal a izbucnit dupa apariția in presa a unor acuzații venite din…

- Este ancheta interna in Spitalul Judetean de Urgenta Buzau, dupa ce doi medici din cadrul sectiei de Chirurgie Plastica s-ar fi luat la bataie. Medicul Alexandru Mahovici a transmis conducerii unitatii ca a fost lovit cu pumnii si palmele de catre colegul sau, Mihai Tache.

- Un nou concurs organizat de cea mai mare unitate spitaliceasca din județ. Spitalul Județean de Urgența Buzau face selecție pentru angajari pentru mai multe posturi de medici. Nu mai puțin de 23 de locuri sunt disponibile pe mai multe secții și specializari: 2 posturi cu norma intreaga de medic in specialitatea…

- Spitalul Județean de Urgența Slobozia a incheiat recent concursurile organizate pentru personalul angajat in cadrul instituției pe perioada Starii de Urgența și a Starii de Alerta. Instituția a beneficiat de sprijinul a 59 de cadre medicale, dintre care 5 medici. Astfel, au fost scoase la concurs 54…

- Conducerea sectiei de chirurgie din cadrul Spitalului Judetean Calarasi le-a transmis printr-un mesaj pe grupul de WhatsApp asistentelor ca nu mai au voie sa intre in sectie purtand „uniforme mulate provocatoare, fuste scurte”, a relatat publicația locala Calarași Press . Potrivit anuntului conducerii,…

- Campania de atragere de medici la Spitalul Județean de Urgența continua. Data de 27 mai este ultima in care se pot face inscrieri la un concurs, fiind vorba despre 5 posturi disponibile, din care doua pentru medici rezidenți in ultimul an pentru UPU și Oncologie, plus 3 posturi de medic specialist…