- Doi luptatori de la CS Unirea Alba Iulia, Boloage Alecsandru și Cetean Eduardo, componenți ai lotului național de juniori, s-au clasat pe a doua treapta a podiumului la Campionatul European Școlar – ramura sportiva Taekwondo. Competiția s-a desfașurat in perioada 28 mai – 2 iunie, in Serbia, la Belgrad.…

- Judoka de la CS Unirea Alba Iulia, Alexandru Sibișan și Laura Alexia Bogdan, au obținut trei medalii de argint la cele mai importante competiții naționale, desfașurate in weekendul trecut la Satu Mare. Astfel, Sibișan Alexandru a obținut locul 2 la Cupa Romaniei Seniori, competiție de judo desfașurata…

- Cei mai medaliați luptatori de taekwondo din Alba Iulia vor reprezenta Romania la Campionatul European Școlar din Serbia Trei practicanți de taekwondo din Alba Iulia vor reprezenta Romania, la Campionatul European Școlar, competiție sportiva ce va avea loc in Serbia. Este vorba despre frații Cetean,…

- Grație acestei performanțe notabile, micuții fotbaliști pregatiți de Adrian Roman s-au calificat in etapa superioara, la Champions Trophy, in Austria, in perioada 9-11 iunie 2023. La unul dintre cele mai puternicie turnee fotbalistice juvenile din Europa de Est, GT Sport a cucerit trofeul in stil de…

- Baschetbalistul sloven Luka Doncic, starul echipei americane Dallas Mavericks (NBA), a carui familie este partial originara din Serbia, s-a angajat sa plateasca funeraliile victimelor masacrului in care si-au pierdut viata noua persoane, dintre care opt copii, intr-o scoala din Belgrad, a anuntat, joi,…

- FOTO Performanțe extraordinare pentru judoka CS Unirea Alba Iulia: Argint și bronz la Cupa Europeana de Juniori Judoka Clubului Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia obțin, din nou, performanțe extraordinare pe plan internațional. La Cupa Europeana de Juniori, Laura Alexia Bogdan a obținut medalia de argint…