CS Unirea Alba Iulia continua performanțele extraordinare la judo. Alexandru Sibișan a devenit, in weekendul trecut, campion național, in vreme ce Laura Bogdan a caștigat titlul de vicecampion național. In zilele de 6 și 7 aprilie 2024, la Arad, s-a desfașurat Campionatul Național Individual de Seniori la care au participat cei mai buni sportivi din […]