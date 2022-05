Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca doi jurnalisti Digi24 care se aflau in Transnistria au fost retinuti de fortele de securitate din regiune, fiind eliberati in urma demersurilor facute de minister. Acestia au fost insotiti la Chisinau, unde se afla in siguranta.

- In Ujhorod, oraș din regiunea Trancarpatia, vestul Ucrainei, a fost oprita activitatea unei unitați de jocuri de noroc care funcționa ilegal și iși defașura activitatea intr-un adapost subteran, a informat, pe pagina oficiala de Facebook, poliția regionala.La momentul in care agenții au descins, pe…

- Anastasia, o refugiata din Ucraina care a scapat cu viata din orasul Bucea, aflata de aproape o luna in Bucuresti, alaturi de fiica sa, incearca sa-si ajute semenii ramasi acasa, preparand deserturi. O paska ucraineana pentru sarbatorile de Paste este preparatul pe care il pregateste dupa reteta strabunicii.

- Presiunea asupra autoritaților ucrainene, ca urmare a acțiunilor militare rusești este una imensa. In afara de faptul ca sunt in permanența in alerta, datorita apropierii de Kiev a trupelor rusești, acestea au și menirea de a proteja populația și, in anumite cazuri, in a verifica posibili suspecți,…

- O echipa de jurnaliști romani ar fi fost reținuta in Ucraina. Din primele informații, incidentul ar fi avut loc in Lvov, cel mai mare oraș din vestul Ucrainei. Sursele noastre spun ca este vorba de jurnaliști Antena 3. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Joi, 24 februarie, intr un interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au efectuat formalitatile de control aproximativ 111.817 persoane, cetateni romani si straini, dintre care 58.268 persoane au fost pe sensul de intrare in tara, iar 53.549 persoane pe cel de iesire anunta…

- Sapte persoane au fost ucise, joi, in bombardamente ale Rusiei in Ucraina, anunta politia ucraineana, relateaza BBC News. Potrivit unor oficiali, sase persoane au fost ucise, iar una ranita, intr-un atac vizand o unitate militara la Podilsk, langa Odesa. Alte 19 persoane au fost date disparute. O persoana…