- Cristiano Ronaldo (36 de ani) s-ar putea intoarce la Sporting CP, conform mamei acestuia, Dolores Aveiro (66). Miercuri, Cristiano Ronaldo a mai stabilit un record. Portughezul a ajuns la 100 de goluri in tricoul lui Juventus, devenind astfel primul fotbalist din istorie cu peste 100 de goluri in Anglia…

- FC U Craiova este foarte aproape de promovarea in Liga 1, ceea ce inseamna ca in sezonul 2021/2022 orașul din Dolj va da doua echipe in Liga 1, unde evolueaza și CS U. Cu 3 etape ramase de jucat in play-off-ul de promovare in Liga 1, FC U Craiova este prima in Liga 2, avand un avans de 6 puncte fața…

- Dupa ce au rezolvat transferul lui Rachid Bouhenna, stoperul lui Sepsi care se va alatura lotului la finalul stagiunii, din postura de jucator liber de contract, oficialii celor de la FCSB au parafat și al doilea transfer pentru sezonul viitor.Cristiano Figueiredo a semnat cu CFR ClujPotrivit Fanatik,…

- Destinație surpriza pentru Jose Mourinho, care luna trecuta a fost demis de la Tottenham Hotspur. Portughezul va fi noul antrenor principal al echipei AS Roma, incepand cu sezonul viitor. Anunțul a fost facut pe site-ul oficial al clubului italian.

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) anunta ca termenul pentru introducerea sistemului de arbitraj video VAR este inceputul play-off-ului/play-out-ului din sezonul viitor, potrivit news.ro. "In discutiile cu Alexandru Deaconu am anticipat data pentru play-off-ul viitor, au de scolarizat 50-60…

- Alexia Caruțașu (17 ani) pleaca de la Sistem9 Yeșilyurt, echipa cu care a cucerit in 2021 Challenge Cup, ea fiind desemnata MVP-ul acestei competiții Tanara jucatoare din Romania a semnat in aceasta saptamana un contract cu gruparea Galatasaray Istanbul, dupa ce timp de un sezon și jumatate a evoluat…

- Formația CSU din Suceava este bine poziționata in ierarhia Ligii Zimbrilor cu trei etape inainte de finalul ediției de campionat in curs. Aflata in lupta pentru evitarea retrogradarii in primul sezon de la revenirea in eșalonul de elita al handbalului romanesc, echipa antrenata de Adrian Chiruț, ...

- CSM Slatina a remizat pe teren propriu cu Ripensia Timișoara, scor 0-0, iar șansele pentru salvarea de la retrogradare sunt acum pur matematice. Rezultatele etapei cu numarul 3 din play-out-ul ligii secunde CSM Slatina pare sa reziste doar un sezon in liga secunda. Este penultima in grupa A de play-out,…