- Numarul cazurilor de Covid-19 la nivelul județului Gorj s-a dublat in ultima saptamana și jumatate. Astfel, duminica, in județul Gorj erau inregistrate 38 de cazuri de coronavirus. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezenta duminica in felul urmator: „223 de persoane in carantina…

- Alti sapte jandarmi de la Gruparea Mobila Craiova au iesit pozitiv la testul pentru COVID-19. Intreg detasamentul din care fac parte a fost retras din misiuni si va fi testat.Cei sapte jandarmi au fost testati dupa ce unul dintre colegii lor a fost diagnosticat cu COVID-19. Acesta a ajuns…

- Un jandarm de la Gruparea Mobila Craiova a fost diagnosticat cu COVID-19. Jandarmii din detasamentul din care face parte barbatul au fost retrasi din misiuni, a anunțat Prefectura județului Dolj, potrivit Mediafax.Potrivit autoritatilor din Dolj, jandarmul si socrii sai au fost diagnosticati…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații a aprobat Ordinul de ministru privind Planul de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul epidemiei de COVID-19 și Lista spitalelor de suport pentru pacienții testați pozitiv cu virusul SARS-COV-2. In Timișoara, spitale de suport, adica locurile unde vor ajunge…

- INCEPE LUPTA… Spitalul barladean, desemnat spital suport Covid-19, pentru intreg judetul Vaslui, a intrat in „razboi” cu cel mai periculos virus care da bataie de cap intregii omeniri. Pana acum, la Sectia de Boli Infectioase au fost internati patru pacienti, dintre care unul, pacientul zero, a fost…

- In aceasta dimineața a fost inregistrat al optulea deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus. Este vorba despre un barbat in varsta de 70 ani, internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Craiova, confirmat pozitiv in data de 19.03.2020. Pacientul a sosit pe data de 07.03.2020 din Italia…

- In momentul de fata, la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, trei persoane bolnave de coronavirus sunt internate la Terapie Intensiva, a declarat directorul institutiei, Carmen Dorobat. Cei trei pacienti nu sunt intubati, dar sunt tinuti sub observatie. Carmen Dorobat: Pacientii gravi sunt trei,…

- In aceasta seara vor fi realizate procedurile de externare pentru trei pacienti care au fost internati in Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes din Timisoara.Ultimele doua rezultate ale testelor realizate acestor persoane sunt negative, iar conform definitiei de caz, acestea sunt considerate vindecate.Este…