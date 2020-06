Stiri pe aceeasi tema

- Politisti de la DGPMB au descoperit nereguli la mai multe cluburi, terase, baruri si restaurante din Capitala, fiind aplicate amenzi in valoare totala de peste 143.000 de lei, iar activitatea unei societati comerciale a fost suspendata, potrivit Agerpres.Citește și: SURSE Delapidarea de pe…

- Turneul Final Four al Cupei Romaniei la handbal masculin va avea loc in 15-16 august, la Constanta, iar cel similar feminin, o saptamana mai tarziu, gazda nefiind inca anuntata, potrivit news.ro.Citește și: SURSE Delapidarea de pe Otopeni s-a facut fața de compania Wizz Air de unii angajați…

- Politia Capitalei solicita sprijin in vederea depistarii unei femei care, in cursul zilei de vineri, a plecat de la adresa de domiciliu din sectorul 2 si nu a mai revenit pana in prezent, potrivit Agerpres.Citește și: SURSE Delapidarea de pe Otopeni s-a facut fața de compania Wizz Air de unii…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 246 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 128.700 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza sambata Grupul de Comunicare Strategica,…

- Politistii galateni au oprit, sambata, o petrecere organizata pe malul raului Siret, la care participau peste 60 de persoane, si l-au amendat pe organizator, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Galati, potrivit Agerpres.Citește și: SURSE Delapidarea de pe Otopeni s-a facut fața de…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca a dispus clasarea unui dosar in care un preot clujean a fost acuzat de zadarnicirea combaterii bolilor, in urma unei slujbe religioase oficiate in luna aprilie, potrivit Agerpres.Citește și: SURSE Delapidarea de pe Otopeni s-a facut fața de compania…

- Aproximativ 90.000 de persoane au trecut, in ultimele 24 de ore, prin punctele de frontiera, a informat, sambata, IGPF, potrivit Agerpres.Citește și: SURSE Delapidarea de pe Otopeni s-a facut fața de compania Wizz Air de unii angajați ai companiei sale de catering - Se sustragea inclusiv mancareaPotrivit…

- Mai multe gospodarii din zece localitati ale judetului Neamt au fost afectate de ploile torentiale in noaptea de vineri spre sambata, precipitatiile abundente ducand la formarea unor torenti si la colmatarea unor podete si rigole, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…