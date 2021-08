Doi tineri cu varste de 24 si 28 de ani, din Siria, respectiv Palestina, au fost depistati joi de politistii de frontiera din cadrul ITPF Giurgiu in timp ce incercau sa intre ilegal in Romania ascunsi in saci de plastic si infasurati in folie de aluminiu intr-un TIR incarcat cu centrale termice. “In cursul acestei dimineti, in Punctul de Trecere a Frontierei Calafat, s-a prezentat pentru a intra in tara la volanul unui autocamion un cetatean turc in varsta de 44 de ani. Acesta transporta conform documentelor de insotire a marfii, centrale termice din Turcia pentru Ungaria. In urma verificarilor,…