Doi frați din Bistrița au fost reținuți, după ce aceștia ar fi agresat grav un antrenor de box Doi frati, cercetati pentru lovirea unui antrenor de box din Bistrita in varsta de 30 de ani, ajuns in stare grava la spital, au fost retinuti vineri seara, in urma a patru perchezitii efectuate de politisti in municipiu si in comuna Sintereag, scrie Agerpres. "In cursul zilei de 27 octombrie 2023, in vederea administrarii probatoriului in cauza, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud au pus in aplicare 4 mandate de perchezitie domiciliara emise de instanta de judecata, in localitatile Bistrita si Sintereag, fiind identificate si ridicate diferite mijloace… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

