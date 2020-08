Doi fotbaliști de la CFR Cluj au semnat cu Foresta Foresta s-a ințeles vineri cu Rareș Gal și Vlad Farcașan, doi tineri fotbaliști in varsta de 19 ani crescuți de campioana Romaniei, CFR Cluj, care in ultimele doua saptamani au susținut probe de joc la gruparea suceveana. Gal evolueaza pe postul de portar, in vreme ce Farcașan joaca in flancul ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

Sursa articol si foto: monitorulsv.ro

