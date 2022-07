Doi fosti lideri PNL Constanta asociati intr-un nou business in zootehnie si productie de energie electrica

Stiri pe aceeasi tema

- In sedinta adunarii generale a asociatilor Societatii GRANEX S.R.L., cu sediul in municipiul Constanta, asociatii Alexandru Marius Gutu si Asset Business Solutions S.A., cu sediul in municipiul Constanta, reprezentata prin administrator Grosu Alexandru, hotarasc urmatoarele:Articolul 1Se aproba bilantul…

- Unitatea Militara 02133 Constanta, Directia Hidrografica Maritima "Comandor Alexandru Catuneanuldquo; a atribuit recent mai multe contracte de furnizare energie electrica. Contract subsecvent nr. 1 furnizare energie electrica ianuarie 2022 Valoarea totala a achizitiei fara TVA : 1434001.65 RON Contract…

- In conformitate cu prevederile articolelor 12 Atributii , 14 Organizarea adunarii generale a actionarilor si 15 Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor din Actul Constitutiv si cu dispozitiile aplicabile ale Legii societatilor comerciale nr. 31 1990, republicata, cu modificarile…

- Unii furnizori de energie si-au crescut artificial preturile, pentru a cere mai multi bani de la bugetul de stat prin mecanismul de plafonare si compensare a facturilor, potrivit unui document al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), citat de Agerpres. „In cadrul verificarilor realizate…

- Asociatii societatii Radiana Concept SRL, cu sediul social in satul Secaria, judetul Prahova, Sonia Balan si Gigi ndash; Christian Chiru au adoptat o hotarare publicata in Monitorul Oficial din data de 20.05.2022 Gigi ndash; Christian Chiru si a cesionat intreg aportul la capitalul societatii de 100…

- Este puțin probabil ca lumea sa ramana fara petrol pe termen scurt, in ciuda izolarii tot mai mari a Rusiei pe fondul incetinirii cererii și al creșterii producției in alte țari, a estimat joi Agenția Internaționala pentru Energie (IEA). „Creșterea constanta a producției in alte parți (in afara de Rusia),…

- Stefan Ilie Plesca reconfirmat administrator al societatii Actionarii firmei sunt persoanele juridice: KRMY World SRL si Aness Black SRL Aness Black SA si KRMY World, actionari in Grup Media Sud Calatori au decis prelungirea mandatului de administrator al societatii a lui Stefan Ilie Plesca. Decizia…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Cemart Invest S.A. cu sediul social in satul Luminita, comuna Corbu, judetul Constanta legal constituita in data de 08 Martie 2022, ora 13:00, valabil intrunita, la sediul Societatii, in prezenta actionarilor detinand 36.000 de actiuni, reprezentand 100 capitalul…