Doi dintre motocicliștii care au agresat un patron în București sunt de negăsit Doi dintre motocicliștii interlopi care l-au batut pe Dragoș Furtuna, patronul unui restaurant din Capitala, sunt de negasit, au anunțat procurorii. Alți 4 suspecți au fost reținuți și anchetatorii au solicitat deja mandate de arestare, iar un alt suspect este militar, deci cazul lui este preluat de anchetatori militari La data de 23.06.2023, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul București au pus in mișcare acțiunea penala fața de șase inculpați, cercetați pentru savarșirea infracțiunilor de tentativa de omor calificat și tulburare a ordinii și liniștii publice. In baza mijloacelor de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

