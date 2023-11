Doi dintre cei mai mari asigurători de sănătate din SUA ar putea fuziona Cigna si Humana, doi dintre cei mai mari asiguratori de sanatate din SUA, poarta discutii pentru ceea ce ar putea fi cea mai mare fuziune anuntata in 2023, potrivit unei surse familiare cu chestiunea, transmite Reuters. Wall Street Journal a relaltat discutiile miercuri, citand oameni familiarizati cu problema. Companiile discuta despre o tranzactie in actiuni si numerar care ar putea fi finalizata pana la sfarsitul anului, potrivit articolului, fara a oferi detalii cu privire la valoarea tranzactiei. O combinatie intre Humana si Cigna ar oferi companiei nolu formate amploarea pentru a rivaliza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

