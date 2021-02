Curtea de Apel București a decis, azi, definitiv, ca doi dintre cei 7 agresori ai jandarmeriței Ștefania Nistor de la mitingul din 10 august 2018, sa fie condamnați la inchisoare cu executare, iar alți cinci raman cu pedepsele cu suspendare date de instanța inferioara, Judecatoria Sectorului 1. Astfel, Ionuț-Liviu Cojoaca a fost condamnat la 2 […] The post Doi dintre agresorii jandarmeriței de la mitingul din 10 august 2018, condamnați definitiv la inchisoare cu executare. Ei au furat pistolul jandarmeriței appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…