Doi copiii plecați cu colinda, atacați de câini în Suceava: Tatăl minorilor a ucis animalele Doi copii de 11 și 13 ani din comuna suceava Moara a fost mușcați de doi caini in timp ce mergeau cu colinda prin sat. In ajutorul lor a sarit un vecin, care a fost la randul lui atacat și mușcat de cei doi caini Amstaff și Buldog, potrivit Adevarul . „Astazi, in jurul orei 14,30, pe raza comunei Moara, doi minori in varsta de 11 si 13 ani, care mergeau cu colindul, au deschis poarta curtii unui localnic, moment in care au fost atacati de doi caini, metis Amstaff si Buldog. In ajutorul minorilor a sarit un vecin, care a fost, la randul sau, muscat de catre cei doi caini”, a transmis Politia Judeteana… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii de 11 si 13 ani, din judetul Suceava, care mergeau la colindat, au fost muscați de doi caini metis Amstaff si Buldog din curtea unui localnic. Un vecin care a venit in ajutorul lor a fost muscat si el de caini, toti trei fiind dusi la spital. Ulterior, tatal copiilor, baut fiind, a […] The…

- Doi copii de 11 si 13 ani, din judetul Suceava, care mergeau la colindat, au fost muscat de doi caini metis Amstaff si Buldog din curtea unui localnic din comuna Moara. Un vecin care a venit in ajutorul lor a fost muscat si el de caini, toti trei fiind dusi la spital. Ulterior, tatal copiilor, baut…

- Astazi, in jurul orei 14,30, pe raza comunei Moara, doi minori in varsta de 11 și 13 ani, care mergeau cu colindul, au deschis poarta curții unui localnic, moment in care au fost atacați de doi caini, metis Amstaff și Buldog. In ajutorul minorilor a sarit un vecin, care a fost, la randul sau,…

- Copiii cu dizabilitați și cei ingrijiți de maicuțele de la Piatra Fantanele au fost vizitați de poliție și jandarmi. Oamenii legii au lasat hainele oficiale și le-au imbracat pe cele de ajutoare ale Moșului. Toți copiii viseaza sa devina ”oameni ai legii”. Așa ca atunci caind sunt vizitați de polițiști…

- Un barbat care și-a ucis familia și cei 3 copii mici înainte de a-și lua propria viața falsificase un certificat Covid și s-a temut ca autoritațile îi vor lua copiii dupa descoperirea faptei, a anunțat marți un procuror german, citat hotnews.ro. Polițiștii germani…

- O fetița și bunicii ei au fost raniți, miercuri, de cei doi caini Amstaff pe care ii au in gospodaria din Arad. Victimele au fost duse la spital, iar cele doua animale au fost anesteziate și duse la Adapostul Public Arad. Potrivit jandarmilor aradeni, unul dintre cei doi caini Amstaff a devenit agresiv…

- O fetița și bunicii ei au fost raniți, miercuri, de cei doi caini Amstaff pe care ii au in gospodaria din Arad. Victimele au fost duse la spital, iar cele doua animale au fost anesteziate și duse la Adapostul Public Arad. Potrivit jandarmilor aradeni, unul dintre cei doi caini Amstaff a devenit agresiv…

- O fetița și bunicii ei au fost raniți, miercuri, de cei doi caini Amstaff pe care ii au in gospodaria din Arad. Victimele au fost duse la spital, iar cele doua animale au fost anesteziate și duse la...