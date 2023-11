Doi copii și-au pierdut mama într-un cumplit accident, în Neamţ O mașina a intrat in aceasta dimineața intr-un podeț, pe DN 15, in județul Neamț. O tanara de 25 de ani a murit, iar șoferul și doi copii, de 2 și 6 ani, au fost raniți. Potrivit IPJ Neamț, accidentul a fost sesizat in jurul orei 4.00. Din primele cercetari facute de polițiști a reieșit faptul ca un barbat in varsta de 32 de ani ar fi condus pe DN 15, iar in localitatea Costișa ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrand intr-un podeț. In urma accidentului, a rezultat decesul unei tinere de 25 de ani, ranirea șoferului și a altor doi pasageri minori, cu varste de 2 și 6 ani.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

