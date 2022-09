Stiri pe aceeasi tema

- Un TIR incarcat cu rumeguș s-a rasturnat in urma cu puțin timp, pe DJ 172 D. Cei doi copii de 5 și 8 ani ai șoferului, care se aflau in cabina in momentul producerii accidentului, au fost raniți. Accidentul a avut loc pe drumul județean 172 D, in localitatea Lunca Ilvei. Un TIR incarcat cu rumeguș s-a…

- Doi clujeni au fost raniți intr-un accident rutier pe DN75 Baia de Arieș – Turda. Mașina in care se aflau s-a rasturnat in afara drumului. Sambata, 27 august, in jurul orei 22:00, pe DN75, a avut loc un accident rutier in comuna Ocoliș. Un barbat de 58 de ani, din comuna Gherla, s-a rasturnat…

- Un accident rutier s-a produs in jurul orei 15:30 pe Centura de Est a Ploiestiului, in comuna Berceni, in urma caruia doi copii au fost raniti. Potrivit IJP Prahova, un conducator auto in varsta de 43 de ani in timp ce se afla la volanul unui autoturism, la un moment dat a pierdut controlul asupra direcției…

- Accident in cel mai mare parc din orașul Bistrița-Nasaud. Trei fetite au fost ranite dupa ce un vagon al trenuletului cu care se plimbau s-a rasturnat. Copilele au intre 10 și 12 ani si au fost duse de urgenta la spital.

- Un grav accident de cirulatie a avut loc, sambata seara, pe DJ 504, in localitatea Orbeasca de Jos. O mașina in care se aflau cinci persoane, intre care trei minori, s-a rasturnat dupa ce a intrat intr-un cap de pod. In urma impactului, toți pasagerii au fost suferit rani, iar unui copil de trei ani…

- Un sofer de 33 ani, care consumase alcool inainte de a se urca la volan, a produs un accident vineri dimineata, in jurul orei 4,00, pe raza localitatii Breaza din judetul Bistrita-Nasaud, in urma caruia atat el, cat si celelalte doua persoane aflate in autoturism au ajuns la spital, potrivit Agerpres.…

- Un accident rutier soldat cu doua victime s-a produs, vineri seara, pe Drumul Național 2B, in afara localitații Bentu. Din primele verificari de la fața locului s-a stabilit faptul ca, in timp ce conducea un autoturism din direcția Bentu catre Buzau, o șoferița in varsta de 44 de ani, din Buzau, ar…

- Un accident de circulatie soldat cu ranirea a cinci persoane s a produs sambata, pe DJ211A, in judetul Braila, una dintre victime fiind transportata cu elicopterul SMURD la un spital din Bucuresti.Potrivit IPJ Braila, accidentul s a produs in afara localitatii Cuza Voda.Politistii ajunsi la fata locului…