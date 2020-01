Doi copii din Buzău, diagnosticați cu gripă Doi copii de 3 și 6 ani din Buzau care au ajuns duminica la Spitalul Județean au fost diagnosticați cu gripa, in urma efecturii testelor rapide. Copiii fusesera aduși la Urgențe de catre parinți prezentand febra și tuse. Pentru ca starea lor generala era buna, pediatrul care era de garda a decis ca cei doi pacienți sa primeasca tratament la domiciliu, iar in cazul in care se produce o schimbare in rau sa fie duși la Infecțioase pentru consult de specialitate. Cum incepand de luni, 13 ianuarie, s-au reluat cursurile in școli și gradinițe, medicii epidemiologi se așteapta la o creștere a cazurilor… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

