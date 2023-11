Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul activitaților de monitorizare și control trafic, polițiștii Serviciului Rutier și cei ai Secției 6 Poliție Rurala Nasaud au depistat noaptea trecuta doi conducatori auto cu privire la care sunt indicii ca ar fi consumat substanțe interzise. In ambele cazuri a fost intocmit dosar penal. Astfel,…

- Doi conducatori auto cu privire la care sunt indicii ca ar fi consumat substante psihoactive, depistati in flagrant delict Azi noapte, in cadrul activitatilor de monitorizare si control trafic, politistii Serviciului Rutier si cei ai Sectiei 6 Politie Rurala Nasaud au depistat doi conducatori auto cu…

- In ziua de 1 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Merei in timp ce isi desfasurau atributiile de serviciu au surprins doi barbați in varsta de 24, respectiv 31 de ani, ambii din Stalpu, in timp ce sustrageau lucerna de pe un teren din extravilanul comunei Stalpu.

- La data de 25 octombrie a.c., in jurul orei 23.50, politistii Serviciului Rutier au depistat, in flagrant delict, un conducator auto cu privire la care sunt indicii ca ar fi consumat substante psihoactive. Barbatul, in varsta de 30 de ani, din Dumitra, a fost oprit pentru control pe Drumul National…

- Nr. 244 din 26 octombrie 2023 BULETIN DE PRESA Conducator auto cu privire la care sunt indicii ca ar fi consumat substante psihoactive, depistat in flagrant delict, de politistii Serviciului Rutier La data de 25 octombrie a.c., in jurul orei 23.50, politistii Serviciului Rutier au depistat, in flagrant…

- La data de 23 octombrie a.c., politistii Serviciului Rutier care desfasurau activitati de monitorizare a traficului rutier au depistat si oprit pentru verificari un autoturism, condus de un barbat de 43 de ani, din Livezile. Autoturismul condus de acesta a fost depistat pe Drumul National 17, in localitatea…

- In seara de 15 octombrie a.c., in intervalul orar 18.00-21.00, politistii din cadrul Serviciului Rutier, Politiei Orasului Nasaud si Sectiei 6 Politie Rurala Nasaud au actionat pentru combaterea conducerii pe drumurile publice a autovehiculelor de catre persoane aflate sub influenta alcoolului sau a…

- Un șofer de 23 de ani, fara permis, care conducea duminica pe A1, a fost urmarit de polițiști pentru ca nu a oprit la semnalul acestora. El a fost oprit cu focuri de arma pe raza localitații Aurel Vlaicu din județul Hunedoara.„La data de 15.10.2023, polițiștii din cadrul Biroului Poliției Autostrazi…