Doi conducători auto au ajuns în arestul poliției pentru infracțiuni rutiere Doi conducatori auto din județul Gorj au ajuns ieri in arestul Poliției Gorj, fiind acuzați de comiteea unor infracțiuni rutiere. Astfel, un barbat de 36 de ani, din orașul Novaci, banuit de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de catre o persoana care nu deține permis de conducere de nicio categorie de autovehicule, a fost reținut de oamenii legii. Acesta, la data de 8 februarie, a fost depistat in trafic, de catre polițiști, in timp ce conducea un autoturism, fara a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, un barbat, de 39 de ani, din orașul Novaci,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

