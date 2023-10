Stiri pe aceeasi tema

- Rezultate de top pentru doi dintre cicliștii profesioniști ai clubului sportiv Velocitas. Sportivii timișoreni au caștigat titlurile de campioni naționali la Campionatul Național de Pista și Campionatul Național de Cross-Country Marathon, in weekend.

- Doi sportivi de la clubul ciclist CS Velocitas Timisoara au incheiat weekendul pe prima treapta a podiumului in competitii nationale. Jozsef-Attila Malnasi (foto, sus) a castigat al doilea titlu consecutiv la categoria Elite in CN de Cross-Country Marathon. In timp ce Samuel Tibu (foto, jos) s-a impus…

- VIDEO| Cinci jandarmi din Alba, campioni naționali la Olimpiada de intervenție antiterorista: Claudiu, Andrei, Darius, Bogdan și Darius, mandria IJJ Alba VIDEO| Cinci jandarmi din Alba, campioni naționali la Olimpiada de intervenție antiterorista: Claudiu, Andrei, Darius, Bogdan și Darius, mandria IJJ…

- CS Velocitas Timisoara a obtinut rezultate importante in weekend la Campionatul Național de XCE (Cross-Country Eliminator) și Campionatul Balcanic de XCO (Cross-Country Olympic) UCI C2, in cadrul caruia s-a disputat și ultima etapa a Cupei Naționale XCO UCI C2. Sambata, Eszter Bereczki a devenit campioana…

- Pompierii de la ISU Neamt au devenit campioni nationali la intrecerea anuala a „breslei“. Anterior, ei se remarcasera si la o dura competitie pe scarile ce duc spre nori, pe varful Toaca

- Continue reading Sfaturile salvamarului Vasile Bortes, de 17 ani pe litoral: domnilor, si David Popovici ar avea probleme mari pe cod rosu! Au decedat si campioni olimpici, mondiali. Sunt prea multi inconstienti, sunt needucati, nu asculta si mor inecati at Info real.

- Competiția Transylvania Bike Trails Race s-a desfașurat duminica, 13 august, la Saschiz, locație in care sportivii s-au intrecut pentru a urca pe podium. Mureșeanul Lucian Logigan a primit trofeul ediției din acest an și a caștigat etapa a III-a din Cupa Naționala de Cross Country Marathon. Juniorul…

- Iana Alesia Balteș și Elias George Hozat, legitimați la Clubul Sportiv Universitar Tg.Mureș, au cucerit, vineri , la Paltiniș, titlurile de campioni naționali la mountainbike XCC. Iana Balteș a caștigat proba de Cross-Country Short Track, categoria cadeți, iar Elias George s-a impus la juniori. Miercuri,…