- Cameraman care a avut acces la viața de dincolo de scena publica a președinților Rusiei, regizorul Vitalie Manski a devenit persona non grata pentru regimul Putin. L-am intalnit in Republica Moldova. Vitalie Manski este unul dintre cei mai mari regizori ruși de film documentar. La festivalul de film…

- Niciuna dintre Statiile de Supraveghere a Radioactivitatii Mediului nu indica depasiri ale radioactivitatii in Romania, pe fondul conflictului din Ucraina, anunța presedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului. La nivelul UE exista un sistem comun de avertizare in timp real, la care sunt…

- Serviciile secrete ale SUA investigheaza incidentul in care a fost depistata cocaina la Casa Alba duminica seara, incercand sa gaseasca indicii in urma analizei camerelor de supraveghere si marturiilor celor care au intrat in cladire, anunța Rador.Agenții Secret Service au gasit pulberea alba in…

- Barbat reținut dupa ce a furat seifuri cu bani din sediul unei firme din Targu Jiu. Un barbat din Hunedoara a ajuns in arest, dupa ce a furat seifuri cu bani din sediul unei firme din Targu Jiu. Potrivit IPJ Gorj, pe 26 iunie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targu Jiu au fost sesizați de…

- Un cetațean al Ucrainei, in varsta de 46 de ani, anunțat in cautare internaționala din anul 2022 de catre organele de aplicare a legii din Ucraina, a fost reținut joi, 29 iunie, in Republica Moldova. Acesta era anunțat in cautare cu scop de arest și extradare pentru comiterea in anul 2021 a unei infracțiuni…

- Azi, in jurul orei 11.15, in raza de competența a Sectorului Poliției de Frontiera Vișeu de Sus, lucatorii noștri au depistat 3 barbați, cetațeni ucraineni, care au trecut ilegal din Ucraina in Romania, in zona Vaserului. Pe timpul cercetarilor la fața locului, polițiștii de frontiera romani au identificat…

- O persoana a deschis focul, miercuri, intr-un spital din Atlanta, ucigand o persoana si ranind patru, inainte de a fugi si de a fi arestat dupa cateva ore, potrivit politiei acestui mare oras din sudul Statelor Unite, informeaza news.ro.Suspectul a fost identificat de politia din Atlanta drept Deion…