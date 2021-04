Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Bors, Nadlac si Nadlac II au depistat, in ultimele 24 de ore, ascunsi in automarfare, 62 de cetateni straini care incercau sa treaca ilegal granita in Ungaria. * Miercuri, in jurul orei 19,20, la Punctul de Trecere a Frontierei Bors, s-a prezentat…

- La data de 20.04.2021, in jurul orei 14.20, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu Rutier, s-au prezentat pe sensul de intrare din tara, trei cetațeni bulgari, cu varste cuprinse intre 24 și 50 de ani, care au prezentat autoritatilor competente teste PCR ce rezultate negative pentru detecția infecției…

- La data de 26.03.2021, in intervalul orar00.20 – 09.30, polițiștii de frontiera giurgiuveni aflați in serviciu pentru supravegherea frontierei de stat, au identificat șase cetațeni afgani, cu varste cuprinse intre 18 și 25 de ani, care in mod fraudulos au incercat sa intre pe teritoriul Romaniei.Doi…

- In urma unor actiuni desfasurate de politistii de frontiera aradeni, in acest sfarșit de saptamana, au fost depistați, pe sensul de ieșire din Romania, 14 cetateni din Afganistan și Pakistan care incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 12.03.2021, politistii de frontiera din cadrul…

- Cinci cetateni romani sunt cercetati penal, dupa ce au incercat sa iasa din Romania, prin PTF Giurgiu, pentru a calatori in Bulgaria cu teste COVID-19 false. „In Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu Rutier s-au prezentat pe sensul de iesire din tara, la intervale diferite de timp, cinci cetateni…

- Cinci persoane sunt cercetate dupa ce politistii de frontiera de la Giurgiu au prins mai multi cetateni romani care au incercat sa intre in Bulgaria prezentand teste negative false pentru infectia cu COVID-19, pentru a nu le fi aplicate masurile de sanatate publica adoptate de autoritatile bugare.…

- Cinci cetateni romani sunt cercetati penal dupa ce au incercat sa iasa din Romania, prin PTF Giurgiu, pentru a calatori in Bulgaria cu teste COVID-19 false. "In Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu Rutier s-au prezentat pe sensul de iesire din tara, la intervale diferite de timp, cinci…

- Politistii de frontiera au descoperit, ascunsi intr un camion care transporta frigidere, sase cetateni din Siria, care au incercat sa intre ilegal in Romania, cu scopul de a ajunge in Germania.In data de 29.01.2021, in jurul orei 12.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s a prezentat pentru…