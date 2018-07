Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 1.000 de plante de cannabis, gasite in locuintele unor barbati din Covasna. Stupefiantele descoperite de polițiști ar fi fost cultivate in luna martie. In urma perchezițiilor, doua persoane au fost duse la audieri. Polițiștii din Covasna, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au confiscat din…

- Un barbat de 31 de ani, presupus a fi capul familiei, a fost gasit intr-o stare critica, in fata casei in care locuia. Politia crede ca barbatul ar fi fost ranit in cadere de la inaltime. Un expert medico-legal a fost trimis la locul tragediei. Cauza deceselor nu este clara deocamdata.…

- Cocaina, cannabis și comprimate de ecstasy, ridicate de politisti in urma unor perchezitii efectuate in București și județele limitrofe in Eveniment / on 18/06/2018 at 09:58 / Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Teleorman și procurorii D.I.I.C.O.T – B.T. Teleorman, cu…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Teleorman si procurorii DIICOT Teleorman au efectuat 14 perchezitii in Bucuresti si judetele limitrofe, la locuintele mai multor persoane banuite de trafic de droguri de risc si mare risc, potrivit unui comunicat de presa al IGPR. Ca urmare…

- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Arad, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au depistat in flagrant delict doi barbati in timp ce plantau plante de cannabis, fiind retinuti pentru 24 de ore, informeaza IGPR. Potrivit…

- Vehiculul a urcat pe trotuar in apropierea unei intersectii aglomerate, in orasul Chigasaki, la sud-vest de Tokyo, si a ranit patru trecatori, a precizat un purtator de cuvant al politiei. "O femeie atinsa a fost declarata moarta ulterior, iar altre trei persoane, doua femei si un barbat, au fost…

- Polițiștii Serviciului de combatere a criminalitații organizate din Giurgiu, , sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au ridicat 160 grame cannabis inscrisuri, 1100 de euro și 900 de lei, in urma a patru percheziții domiciliare. Doua persoane au fost reținute. Duminica 14 aprilie a.c., polițiștii…