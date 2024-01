Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul de umiditate din casa ta este extrem de important pentru tine și familia tale, mai ales pe timp de iarna. Suntem siguri ca nu iți dorești sa te lovești de situații delicate in care pot aparea probleme precum igrasia sau mucegaiul, care pot avea efecte nefaste asupra pereților, suprafețelor vopsite,…

- Iarna a pus stapanire pe estul țarii. Viscolul face ravagii in Vrancea, Bacau și Vaslui unde temperaturile resimțite s-au apropiat de -20 de grade Celsius, in aceasta dimineața. In Vrancea, vantul puternic viscolește zapada, iar nameții depașesc un metru și jumatate, in unele zone. Un drum național…

- Doi soți au fost gasiți sambata morți intr-o casa din din localitatea Corvinești, județul Bistrița-Nasaud. Polițiștii fac cercetari intr-un dosar penal deschis pentru ucidere din culpa.

- Doi barbați, tata și fiu, au fost gasiți decedați in locuința lor din Timișoara. Duminica, in jurul orei 12, vecinii au simțit un miros ințepator și au intrat la banuieli mai ales ca nu i-au mai vazut de ceva timp pe cei doi vecini.

- Sunt aproape 100 de morți sau disparuți in Mexic din cauza uraganului Otis ce a lovit mai ales in zona stațiunii Acapulco, de la oceanul Pacific. Numarul persoanelor moarte sau disparute din cauza uraganului Otis, o furtuna de categoria 5 care a lovit saptamana trecuta stațiunea Acapulco din Pacificul…

- Auditul Curții de Conturi Europene pe proiectele celor 100 de orașe din UE cu emisii zero a relevat o reticența uriașa a cetațenilor la schimbarile prognozate. Pe de o parte, din cauza imposibilitații de a participa la co-finanțare, iar pe de alta parte, din cauza temerilor ca investițiile vor majora…

- Un nou accident feroviar a avut loc in India, punand sub semnul intrebarii siguranța cailor ferate din aceasta țara. Ministerul Cailor Ferate a anunțat ca doua vagoane ale unui tren de pasageri au deraiat, iar o ancheta preliminara a indicat o „eroare umana” drept cauza principala a coliziunii, care…

- S-a aflat cum putea scapa Simona Halep de suspendare. Ies la iveala dezvaluiri incredibile din interiorul cazului. Vezi AICI cum putea scapa Simona Halep de suspendare... Simona Halep a incasat o suspendare de 4 ani pentru dopaj care practic i-a distrus cariera.