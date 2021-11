Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul local de 66 de ani din comuna ieseana Tibana a vrut sa dea lovitura pe piata proxenetismului. Alaturi de un prieten, ei și-a deschis un bordel cu prețuri fara concurența care incepeau de la 20 de lei. Clienții pretentiosi ajungeau sa plateasca și 100 de lei. Afacerea s-a inchis saptamana…

- Unul dintre cei doi bebelusi infectati cu SARS-CoV-2 si transferati de la Suceava la Iasi a murit, iar celalalt este internat in continuare in stare grava la Spitalul de Copii „Sf. Maria". Reprezentantii spitalului iesean spun ca cei doi bebelusi au fost transferati de la Suceava in cursul saptamanii…

- Numarul copiilor depistati pozitiv la infectia cu SARS-CoV-2 si care au nevoie de internare in Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi este in continua crestere in ultima perioada. Ieri, in zona rosie a unitatii medicale se aflau 16 pacienti, dintre care 3 aveau nevoie de ingrijire in ATI. „Avand in…

- Japonia investigheaza decesul celei de-a treia persoane vaccinate cu serul Moderna provenit din unul dintre loturile fabricate in Spania si retrase de la utilizare dupa detectarea unei contaminari, pentru a clarifica astfel daca decesul ar avea legatura cu acest vaccin anti-COVID-19, relateaza marti…

- Șoferul unei autoutilitare care s-a rasturnat și a luat foc intre localitațile Lețcani și Podu Iloaiei, din județul Iași a murit pe loc. Doar pasagerul din dreapta a reușit sa se salveze, scrie ziarul Buna Ziua Romania. Polițiștii au deschis o ancheta in acest caz. Șoferul unei autoutilitare care s-a…

- In cursul dimineții de astazi, 22 august 2021, au mai fost confirmate inca 9 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.412. In intervalul 21.08.2021 (10:00) – 22.08.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 9 decese (2 barbați și 7 femei), ale unor pacienți infectați…

