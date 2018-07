Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati, de 29 si respectiv 61 de ani, au fost la un pas sa-si piarda viata dupa ce au consumat ciuperci otravitoare culese din padure. Cei doi au fost transferati la o clinica de specialitate din Cluj-Napoca, medicii de acolo reusind sa-i salveze cu ajutorul unei proceduri speciale de dializa.…

- Intoxicatiile cu ciuperci reprezinta o problema de sanatate publica, atat din cauza gravitatii, cat si a frecventei mari a acestora. In aceasta vara, in jud Bistrita-Nasaud, cazurile de intoxicare pentru care s-a apelat serviciul de urgenta au fost cu predilectie din zona Tarpiu, Posmus, Sigmir, Arcalia,…

- In ultimele doua luni la Bistrita au fost sesizate 10 cazuri de persoane care au suferit intoxicatii cu ciuperci, dintre care 4 au fost inregistrate intr-o singura zi. Persoanele care au suferit intoxicatii cu ciuperci provin din localitatile Tarpiu, Posmuș, Sigmir, Arcalia și Caianu Mic, au declarat…

- In plina epidemie de rujeola și cu o rata scazuta a vaccinarilor, unele tipuri de vaccinuri au inceput sa lipseasca din cabinetele medicilor de familie. 21 de direcții de sanatate din țara ar fi raportat la Ministerul Sanatații lipsa unor vaccinuri,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Sanda Ungur, supraviețuitoarea cumplitului accident de la Jibou petrecut in urma cu cateva zile, in care și-au pierdut viața patru tinere, colege ale sale, a fost externata luni din spital. Medicii spun ca fata este amnezica. Aflata in Spitalul Judetean de Urgenta “dr. Constantin Opris”, din Baia Mare,…

- O batrana in varsta de 76 de ani s-a aruncat de la etajul 1 al Spitalului de Boli Infectioase din Cluj-Napoca. Femeia a decedat, in pofida eforturilor medicilor de a o salva. Polițiștii au deschis o ancheta, și merg pe ipoteza sinuciderii. Femeia in varsta de 76 de ani, era din localitatea Salva, Bistrita-Nasaud,…

- Un tanar din Saratel a incercat o cascadorie si a urcat in picioare pe motocicleta si a intrat intr-o caruta stationata pe marginea drumului, fiind aruncat la cativa metri. Acum el este internat la Spitalul de neurochirurgie Cluj-Napoca, in coma, iar medicii sunt rezervati in a da un prognostic favorabil.…

- Zeci de buzoieni cu varste de pana la 40 de ani au contractat in ultimele doua saptamani virusul care provoaca rujeola. Pe fondul complicațiilor, aceasta boala poate duce chiar la deces. De la debutul perioadei de monitorizare a rujeolei nu au fost inregistrate focare, insa Direcția de Sanatate Publica…