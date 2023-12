Doi bărbaţi din Segarcea, arestaţi pentru violarea unei minore Judecatoria Segarcea a dispus, luni, arestarea a doi barbati de 31 si 34 de ani, din localitate, acuzati de santaj si complicitate la viol, respectiv viol. Politistii doljeni au explicat ca cei doi au obligat o minora de 17 ani sa intretina relatii sexuale cu ei, sub amenintarea divugarii unor fotografii compromitatoare. Potrivit oamenilor legii, sesizarea a fost facuta de minora de 17 ani. „La data de 10 decembrie, politistii au fost sesizati de care o tanara de 17 ani, din orasul Segarcea, cu privire la faptul ca ar fi fost victima infractiunilor de viol si santaj. Din cercetarile efectuate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

