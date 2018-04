Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati cautati de autoritatile judiciare din Statele Unite ale Americii (SUA) pentru savarsirea mai multor infractiuni, intre care fraude informatice, au fost prinsi de politistii prahoveni si retinuti, ei urmand a fi supusi procedurilor de extradare, scrie AGERPRES.Citeste si: Parchetul…

- Polițiștii prahoveni au depistat doi barbați cautați de autoritatile judiciare din S.U.A pentru constituire a unui grup infractional organizat, frauda informatica, efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos și acceptarea operațiunilor financiare in mod fraudulos La data de 10 aprilie, in urma…

- In urma verificarilor efectuate, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Dej au depistat un barbat, de 42 de ani, din Dej, pe numele caruia era emis un mandat european de arestare. Cel in cauza era cautat de catre autoritațile judiciare din Marea Britanie, fiind emis un…

- La data de 20 martie 2018, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sprijiniti de politistii din Sebes, au identificat in trafic si indisponibilizat un autoturism, in valoare de aproximativ 20.000 de euro, dat in urmarire de autoritatile britanice.…

- Politistii timișeni au depistat un barbat urmarit internațional de autoritațile din Austria. “La data de 15 martie a.c., politistii Serviciului de Investigații Criminale au depistat un barbat, de 40 de ani, din municipiul Timișoara, urmarit internațional. Pe numele acesteia, autoritatile judiciare…

- Politistii din Constanta au depistat si indisponibilizat un autoturism care figura ca fiind urmarit de autoritatile din Finlanda. Barbatul in posesia caruia a fost depistat autoturismul este cercetat pentru savarsirea infractiunii de abuz de incredere prin fraudarea creditorilor. Potrivit IPJ Constanta,…

- Un barbat urmarit international de autoritatile din Belgia pentru savarsirea infractiunii de omor a fost depistat de politistii din Bistrita Nasaud.La data de 22 ianuarie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita ndash; Nasaud au depistat…