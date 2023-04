Doi bărbați au murit striviți de o placă de beton Tragedie in satul Glodisoarele din comuna Secuieni din județul Bacau, unde doi muncitori au fost striviți de o placa de beton in timp ce lucrau la drumuri si poduri. Cei doi barbați, in varsta de 52 și 49 de ani, faceau canalizari comunale si descarcau niște materiale din beton atunci cand a avut loc accidentul […] Articolul Doi barbați au murit striviți de o placa de beton apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

- Un tragic accident de munca s-a petrecut azi, la Glodișoarele, comuna Secuieni, județul Bacau! Doi muncitori de la o firma de drumuri și poduri au murit striviți de o piesa din beton pe care au fost puși sa o suțina cu mainile goale. Potrivit primelor informații, cei doi muncitori, de 49 și 52 de ani,…

- Doi barbați, de 49 și 52 de ani, de la o firma de drumuri și poduri au murit joi seara, 27 aprilie, in satul Glodisoarele din comuna Secuieni, dupa ce o bucata de beton a cazut peste ei, potrivit site-ului local Ziarul de Bacau.Informația a fost confirmata pentru Libertatea de ISU Bacau, care a precizat…

