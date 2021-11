Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați, de 74 și 75 de ani, au incetat din viața intr-un incendiu care a avut loc in aceasta dimineața la spitalul suport COVID Movila Vulpii din Ploiești. 15 pacienți au fost evacuați la Spitalul Județean Ploiești. Cei 15 au patologie COVID, toți depindeau de oxigen cu debit mare.

- 11 pacienți Covid au murit sambata intr-un incendiu izbucnit la terapia intensiva a unui spital din Ahmednagar, India, anunța Mediafax. Cand a izbucnit incendiul in secția Covid erau internați 17 pacienți. Inițial, 10 au murit in incendiu, iar 7 au fost transferați. Dintre cei…

- Biroul de comunicare al Instituției Prefectului Vrancea, Comunicat din 29 octombrie 2021 In județul Vrancea, in data de 29 octombrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 834 persoane in carantina la domiciliu; 933 persoane in izolare la domiciliu; 277…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca astazi a inceput transferul in Ungaria a primilor pacienți infectați cu SARS-Cov-2, aflați in stare critica. Este vorba despre zece pacienți, opt dintre aceștia au fost internați in UPU din unitați sanitare din București și doi din Timișoara, aflați in stare stabila,…

- In județul Vrancea, in data de 11 octombrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 924 persoane in carantina la domiciliu; 756 persoane in izolare la domiciliu; 269 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 20 persoane sunt internate la ATI,…

- Din nefericire, dupa raportarea de astazi, Constanta a ajuns la 1442 de decese.Institutia Prefectului judetul Constanta a raportat in aceasta seara decesele a 17 persoane confirmate pozitiv cu COVID 19, cu varstele cuprinse intre 44 si 84 de ani, Ieri, 06 octombrie, Prefectura Constanta a raportat 11…

- Șase persoane au murit in Vrancea, infectate cu Covid, in numai 24 de ore: 4 barbați și 2 femei, conform unui raport prezentat sambata de Prefectura Vrancea. Unul dintre barbați era vaccinat cu schema completa. Numarul celor decedați din cauza coronavirusului a ajuns astfel in județul nostru la 513…

- In județul Vrancea, in data de 11 septembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 839 persoane in carantina la domiciliu; 170 persoane in izolare la domiciliu; 74 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 8 persoane sunt internate la ATI,…