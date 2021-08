Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați din statul american North Carolina care iși comemorau fratele ucis intr-un accident feroviar, au fost loviți și omorați de un tren, joi, in același loc in care fratele lor si-a pierdut viața in luna iulie. Pablo Tiquiram Us, 29 de ani, și Jose Chilambalam Tiquiram Us, 20 de ani, se aflau…

- Autoritațile au confirmat, miercuri, ca doua persoane din județul Bacau au murit dupa ce s-au infectat cu tulpina Delta a virusului SARS-CoV-2. Anterior, surse oficiale au declarat pentru Știrile Pro TV ca este vorba despre un barbat in varsta de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un zbor American Airlines pe ruta Charlotte, Carolina de Nord - Bahamas a fost intarziat cu o zi din cauza unui grup de peste 30 de tineri care a refuzat sa poarte masti sanitare, a informat presa locala, potrivit Agerpres.

- India se confrunta acum cu doua boli mortale, cazurile de „ciuperca neagra” continuând sa se raspândeasca prin spitalele sale, relateaza Insider.Statul Rajasthan din nord-vestul țarii și Telangana din sud au declarat ca numarul cazurilor de mucormicoza, cunoscuta și drept…

- Accident cutremurator pe un bulevard din Galati. Doi tineri de 18 ani au fost loviti de o masina in timp ce traversau petrecerea regulamentar pe trecerea de pietoni. Momentul a fost filmat de camerele stradale din zona.

- Cel putin sase palestinieni au fost ucisi, iar alti aproximativ 150 au fost raniti in confruntari cu membri ai serviciilor de securitate israeliene produse vineri in Cisiordania, in contextul conflictului dintre Israel si grupurile islamiste din Fasia Gaza. Mii de militanti palestinieni sunt…