Stiri pe aceeasi tema

- Celebra cantareața din fosta Iugoslavie Lepa Brena, supranumita Diva din Balcani, revine intr-un concert la Timișoara, in Capitala Europeana a Culturii 2023. Concertul va avea loc sambata seara, 16 septembrie 2023, de la ora 21.00, la Iulius Town.

- Cea mai mare expoziție organizata vreodata in Romania in cinstea lui Constantin Brancuși va fi gazduita de municipiul Timișoara, care este Capitala Europeana a Culturii, in anul 2023. Expoziția este denumita „Brancuși: surse romanești și perspective universale” și se va deschide la 30 septembrie 2023.…

- Expoziția „Brancuși: surse romanești și perspective universale” reunește 100 de lucrari ale artistului din mari muzee ale lumii și din țara și este parte din programul „Timișoara 2023: Capitala Europeana a Culturii” Marți a avut loc la București, la Banca Naționala a Romaniei, conferința de presa care…

- Muzeul Național al Banatului, in colaborare cu Fundația „Oravitzan”, aduce in fața vizitatorilor o expoziție unica. „Spațiile Oravitzan” va fi vernisata joi, 14 septembrie 2023, de la ora 13:00. In continuarea evenimentului realizat cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, de la ora 15:00, in Sala Revoluției…

- ”Angajatii din IT au reprezentat principalul motor al dezvoltarii judetului Timis, si, in continuare, contribuie consistent la competitivitatea mediului de afaceri timisean. Eliminarea facilitatilor fiscale pentru IT-isti va produce mai multe daune decat economii si va afecta deopotriva universitatile…

- Intrebat in cadrul conferintei de presa de la Timisoara, daca in perioada post-pandemie de COVID-19 gusturile turistilor s-au schimbat, presedintele ANAT, Dumitru Luca, a subliniat ca romanii au fost nevoiti sa calatoreasca in tara, iar acest aspect ar fi trebuit pastrat. ”De departe, cea mai importanta…

- Cramele Recaș, care ocupa un loc fruntaș pe piața vinurilor din Romania, fiind, totodata, un important exportator de vinuri imbuteliate de o gama diversa in țari din intreaga lume, sunt și un important partener al proiectului Timișoara – Capitala Europeana a Culturii, dorind sa contribuie la susținerea…

- Articmotion, un proiect de colaborare intre Timișoara – Capitala Europeana a Culturii anul acesta și orașul norvegian Bodo – care va deține acest titlu anul viitor, un atelier de specialitate, a dus la co-crearea unui scurt documentar de tip omnibus. La succesul peliculei au colaborat tineri din Norvegia…