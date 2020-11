Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Spitalului de Urgenta Piatra Neamt a anuntat ca unitatea medicala nu mai are niciun loc liber in sectia de Anestezie si Terapie Intensiva. In sectia ATI pentru bolnavii infectati cu noul coronavirus sunt noua pacienti ventilati mecanic si sase neventilati, noteaza Mediafax. 402…

- Situație dramatica in județul Sibiu, unde toate paturile din secțiile ATI destinate bolnavilor de Covid sunt ocupate. Pacienții aflați in stare critica stau la coada și așteapta sa fie transferați la alte spitale din țara. La Spitalul Județean de Urgența (SJU) Sibiu nu mai sunt locuri libere. ”Avem…

- Toate paturile de Terapie Intensiva din municipiul Iasi care trateaza bolnavi de Covid-19 sunt ocupate, sefii sistemului sanitar iesean cautand solutii pentru internarea cazurilor grave in spitale din alte localitati, informeaza News.ro.Cele 41 de paturi la ATI disponibile in spitalele din…

- Un focar de COVID-19 a fost depistat la reprezentanța din Suceava a Registrului Auto Roman, a informat, vineri, purtatorul de cuvant al Direcției de Sanatate Publica, Gabriela Bancila. Dintre cei 27 de...

- Șase angajați ai Direcției de Sanatate Publica (DSP) Braila s-au infectat cu virusul SARS CoV-2, iar autoritațile au declarat focar de COVID-19. Unul dintre cei infectați este directorul DSP, iar activitatea instituției este afectata.Saptamana trecuta trei salariați de la DPS Braila au aflat…

- O asistenta de la Sectia de Pediatrie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) ‘Mavromati’ Botosani a decedat, in noaptea de duminica spre luni, ca urmare a infectarii cu virusul COVID-19, a declarat, luni, pentru AGERPRES, directorul Directiei de Sanatate Publica, medicul Monica Adascalitei. Potrivit…