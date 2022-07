Stiri pe aceeasi tema

- Ofițerii Direcției Generale Anticorupție – S.J.A. Giurgiu, cu sprijinul I.G.J.R.- Brigada Speciala de Intervenție a Jandarmeriei și Inspectoratului Județean de Jandarmi Giurgiu, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu, au pus in executare ieri, 18.07.2022,…

- Ministerul Public a anunțat ca in dosarul penal cu nr. 192/P/2019 al Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu privind savarsirea unor infractiuni de coruptie si in legatura cu serviciul de catre mai multi agenti de politie rutiera din cadrul I.P.J. Sibiu – Serviciul Rutier – Biroul Drumuri Nationale…

- Directia Generala Anticoruptie a retinut un politist care era "pe statul de plata" al mafiei lemnului si ii informa pe acestia despre actiunile de control ale autoritatilor. Politistul a incasat, intr-un singur an, aproape 30.000 de lei pentru "serviciile" sale. "La data de 30 iunie 2022, ofiteri de…

- Un politist din Giurgiu a fost retinut, dupa ce a primit mita de la administratorii/reprezentanții unor depozite de material lemnos. Ofițeri de poliție ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Giurgiu, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa…

- Marți seara, in jurul orei 22.30, Direcția Generala de Politie a Municipiului București - Secția 18 Poliție a fost sesizata prin apel 112 de catre un barbat, cu privire la faptul ca a fost victima unei agresiuni, in urma unui conflict in trafic. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ofițerii de poliție judiciara ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Giurgiu au finalizat cercetarile, iar procurorul competent din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu a intocmit doua rechizitorii prin care a dispus trimiterea in judecata a trei persoane (o…

- Parchetul European condus de fosta șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, ancheteaza o presupusa frauda comisa in Romania, cu o valoare de peste 3 milioane de euro, intr-o speța cu legaturi in Cipru, Portugalia și Spania, a transmis, joi, EPPO printr-un comunicat. Este prima informare a Parchetului European…