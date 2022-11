Doha – tur Qatar Airways intre zboruri

Aeroportul Hamad International este in top 10 cele mai frumoase aeroporturi din lume conform Skytrax. Si credeti-ma, este! Aeroportul este imeeens insa foarte bine structurat, nu ai cum sa te ratacesti! Daca urmeaza sa zbori spre Asia sau oricare alta destinatie, iar escala este mai lunga de 5 ore, atunci ai ocazia sa iesi si sa vizitezi Doha . Noi l-am tranzitat de 2 ori, prima data spre India, iar a doua oara spre Japonia. Am avut o escala de aproape 12 ore spre Delhi, dar asta nu ne-a speriat, ne-am documentat si am vazut ca se poate vizita Doha intre doua zboruri. Tocmai bine, am mai bifat…