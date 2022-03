#dogpoopgirl, o satiră despre fake news și pericolele internetului, în cinematografe din 15 aprilie #dogpoopgirl, debutul cinematografic al regizorului roman Andrei Huțuleac va avea premiera in salile de cinema din toata țara incepand cu 15 aprilie. Intr-un context social dominat de fake news și public shaming, amplificat in aceasta perioada de razboiul din Ucraina, filmul este o satira tragicomica cu elemente absurde care dezvaluie pericolele cu care se confrunta societatea moderna din cauza raspandirii fulminante a informațiilor false pe internet și in special in social media. Inspirat de evenimente reale, #dogpoopgirl a obținut in 2021 Premiul Zilele Filmului Romanesc pentru Debut la cea… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 50 posturi de muzica clasica EBU (European Broadcasting Union) din Europa se vor uni, joi, intr-o emisie comuna a Simfoniei a 9-a de Beethoven, imnul Uniunii Europene, in cadrul proiectului „Oda pentru pace – Stop razboiului din Ucraina‟, informeaza un comunicat al Radio Romania transmis AGERPRES.Inspirat…

- Social 1000 kg de produse alimentare și 200 kg produse de igiena, donate de teleormaneni in cadrul colectei Crucii Roșii Teleorman pentru sprijinirea populației civile din Ucraina martie 9, 2022 13:19 Dupa primele zile ale invaziei Rusiei in Ucraina, Filiala de Cruce Roșie Teleorman a inițiat o colecta,…

- Efectele razboiului din Ucraina asupra opțiunilor politice ale romanilor incep deja sa se vada. Potrivit unui sondaj INSCOP realizat in martie 2022, AUR coboara in preferintele romanilor. PSD și USR iși pastreaza scorul electoral anterior invaziei rusesti din Ucraina, potrivit unui sondaj național INSCOP…

- Social Un alt grup de refugiați din Ucraina a ajuns in Alexandria martie 6, 2022 22:41 In aceasta seara, in Alexandria a mai ajuns un grup de refugiați din Ucraina. Și aceștia au fost așteptați de autoritațile județene și cazați in fostul camin IPTE. Trei adulți, trei copii minori și doi adolescenți…

- Social-democratii ieseni au distribuit bunurile donate in cadrul campaniei umanitare organizate in judet. Bunurile au fost transportate la Vama Siret, iar o parte au ajuns inclusiv in zona Cernauti. "Au raspuns apelului nostru oameni din tot judetul si nu numai. Tuturor vrem sa le multumim. A venit…

- Femeile social democrate din municipiul Radauți ajutați și de barbații partidului in frunte cu președintele Nistor Tatar, pregatesc un important transport umanitar pentru Ucraina. ”Am facut pregatiri pentru un convoi umanitar care sa ajunga in zonele afectate de razboi, catre oameni nevinovați si greu…

- Social 12 refugiați din Ucraina au ajuns in aceasta seara in Alexandria martie 4, 2022 22:00 Șase femei, cinci copii și un barbat ucraineni au ajuns in seara aceasta in Alexandria, unde au fost intampinați de prefectul de Teleorman, Haralambie Epure, și de alți reprezentanți ai instituțiilor publice…

- Ministrul Familiei: Avem in lucru o lege pentru protejarea copiilor de pericolele internetului Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse are in lucru un proiect de lege pentru protejarea copiilor de pericolele care decurg din folosirea internetului, a declarat ministrul de resort, Gabriela…