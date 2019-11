Istoria Timișoarei, relatată prin tehnologii de ultimă generație

Astăzi, la ora 18, are loc vernisajul expoziției și prezentarea proiectului „Spotlight Heritage Timișoara”/ „Patrimoniul sub reflectoare Timișoara”. Deschiderea are loc în mansarda Muzeului Banatului, Str. Martin Luther nr. 4, corp B, în spațiul dedicat expozițiilor… [citeste mai departe]