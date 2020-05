Dodon disperat după PR electoral / A mers la biserică cu familia deși LEGEA lui CHICU nu-i permite Șeful statului nu da doi bani pe regulile impuse de Comisia pentru Situații Excepționale, care a decis pe 5 mai sa permita oficierea serviciilor divine, însa doar în aer liber și cu respectarea obligatorie a distantei de cel puțin doi metri între persoane, precum și cu purtarea obligatorie a mastilor de protectie.

Președintele Igor Dodon, în disperare totala dupa PR electoral a mers împreuna cu soția sa și unul dintre fiii lor o slujba religioasa la biserica &"Sfântul Mare Mucenic Gheorghe&", din Chișinau. &"L-am felicitat… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

