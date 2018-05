Stiri pe aceeasi tema

- Sunt deja mai bine de doua saptamani de cand a fost dat ordinul de incepere a lucrarilor la podurile Eroilor și Dragalina, dar șantierele nu au inceput. Lipsește un aviz de la Poliția Rutiera, avand in vedere restricțiile de trafic care trebuie instituite in zona.

- Cei care s-au luat dupa conducerea Primariei Timișoara și s-au pregatit psihic pentru restricții de circulație in zona Iosefin au primit cadou... The post Pacaleala cu șantierele de la podurile peste Bega appeared first on Renasterea banateana .

- La doua saptamani de cand a pornit numaratoarea inversa pentru modernizarea podurilor Eroilor și Dragalina, șantierele nu exista decat... pe hartie. Deși primarul Nicolae Robu a anunțat ca incep lucrarile, in zona nu e inca picior de muncitor.

- Zilele acestea un subiect important pentru public este legat de reabilitarea celebrului pod de la Maracineni, cel care face legatura intre Muntenia si Moldova. Inceperea lucrarilor la pod se loveste de imposibilitatea asigurarii unei legaturi alternative facile si o lipsa de solutii pentru preluarea…

- Traficul rutier pe podul de peste Raul Vedea, restricționat/Noi lucrari programate in perioada 23 aprilie – 20 mai in Eveniment / on 16/04/2018 at 17:29 / Recent reabilitat și consolidat, podul de peste Raul Vedea intra, din nou, in reparații, indicatoare de circulație specifice “șantierului…

- Cele mai recente imagini de la Autostrada Sebeș-Turda, Lotul 1, arata ca la podul de peste raul Ampoi au fost finalizați pilonii. In pozele și filmarile de mai jos se poate vedea stadiul lucrarii la data de 15 martie 2018. Aici urmeaza sa fie pusa umplutura pana la nivelul pilonilor și sa se monteze…

- In aproximativ 2 saptamani, in Timișoara se deschide un nou șantier. Va fi unul de amploare, care nu se va incheia decat anul viitor și va presupune și restricții de trafic. Podul de pe Bd. Dragalina va fi largit și consolidat, cu bani de la guvern.

- A fost semnat contractul pentru reabilitarea salii de sport de la Școala Profesionala Germana Kronstadt (SPGK). Contractul pentru reparatiile capitale la sala de sport este in valoare de 1.395.462,03 lei + TVA. ,,Saptamana viitoare vom da ordinul de incepere a lucrarilor, astfel incat, cu putina sansa,…