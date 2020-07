Stiri pe aceeasi tema

- Președintele țarii, Igor Dodon, va semna un decret cu privire la elaborarea Conceptului politicii externe echilibrate. Documentul va fi intocmit in cooperare cu Parlamentul și Guvernul. Despre aceasta șeful statului a anunțat in mesajul sau, dedicat celor 30 de ani de la adoptarea Declarației de Suveranitate…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca, in doar cateva luni, guvernul PNL "a intors Romania cu doi ani si jumatate in urma" și rata somajului a crescut pana la 4,8%, conform datelor publicate de INS. "Guvernul PNL - niste petarde economice ! Catastrofe! In doar cateva…

- Potrivit șefului statului, documentul vizeaza, pe langa aparare, politica externa, ordinea publica, educatia, sanatatea, economia, mediul, securitatea energetica sau cea cibernetica si ca documentul incurajeaza colaborarea interstitutionala, propunand totodata infiintarea unui Grup de reflectie strategica.…

- Hotararea de Guvern prin care se instituie starea de alerta in Romania a fost adoptat luni cu cateva modificari fata de documentul prezentat vineri de catre Comitetul pentru Situatii de Urgenta.

- Un restaurant din Parcul Herastrau vindea duminica mici și alte produse din carne preparate la gratar, in pofida starii de alerta, care ține inchise localurile. Inspectorii sanitari-veterinari au suspendat activitatea restaurantului si au amendat unitatea cu 5.000 de lei. Potrivit unui comunicat al…

- Guvernul lanseaza, incepand cu data de 15 mai, dupa ridicarea starii de urgenta, o ampla campanie de informare, pe tema epidemiei de coronavirus, care se va desfasura pe toate canalele media, si care, recunosc guvernantii, reprezinta un "ajutor" pentru industria mass-media, afectata, la randul ei, de…

- Lucruri bune, masuri corecte, dar și o sete de putere și pericolul de a defila cu aceiași oameni ca pana acum, asta arata președintele Romaniei in aparițiile publice.Un compatriot bronzat, slab și proaspat tuns, exact ce nu sunt romanii și romancele in acest moment, dar, in schimb, frate cu noi cind…

- Criza coronavirusului a pus in dificultate economia și din cauza aceasta sufera fiecare dintre noi. Cu perspectiva ca perioada critica va trece in cel mai scurt timp, Guvernul PNL și președintele Romaniei Klaus Iohannis lucreaza la un pachet amplu pentru repornirea economiei romanești. Dupa lansarea…