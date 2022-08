DOCUMENTELE de la BAGDAD! Serviciile noastre, trafic cu arme! In urma dezvaluirii de ieri cu privire la apelul facut de cetațeanul americano – irakian Munaf Mohammad impotriva Deciziei de returnare și care nu doar ca exista, dar chiar se va judeca la Curtea de Apel București pe 16 septembrie au fost declanșate ample verificari. Ceea ce este foarte bine… Barem ca sa știe și […] The post DOCUMENTELE de la BAGDAD! Serviciile noastre, trafic cu arme! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

