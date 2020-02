Stiri pe aceeasi tema

- Televiziunea Romana a decis sa schimbe modalitatea de selectie a reprezentatului la Eurovision Song Contest 2020 prin alegerea intepretului de o comisie si, ulterior, a piesei de catre public. Finala Nationala va avea loc pe 1 martie 2020, potrivit news.ro.Este pentru prima data cand nu vor…

- TVR demareaza proiectul Eurovision Song Contest 2020 (ESC 2020) cu o abordare in premiera pentru Romania, o abordare folosita de multi ani cu succes, in numeroase alte tari cu vechime si palmares impresionant la acest concurs muzical international. Dupa o analiza a specificitatilor pietei muzicale din…

- Premierul roman Ludovic Orban sugereaza ca Romania nu are incredere in Guvernul Republicii Moldova, condus de prim-ministrul Ion Chicu. Ludovic Orban considera ca ceea ce se intampla actualmente la Chisinau este „o involutie” pentru Republica Moldova.

- Gabriela Firea a afirmat miercuri seara ca va candida la alegerile locale pentru un nou mandat la primaria Capitalei. Aceasta a marturisit ca fiii ei ii cer sa nu mai candideze, informeaza Mediafax."Candidez pentru un nou mandat de primar general. Consider ca mi-am facut datoria la Primaria Capitalei…

- Televiziunea Romana a obtinut frecventa nationala statala numarul II de televiziune analogica pentru difuzarea, peste Prut, a canalului TVR MOLDOVA, in urma concursului organizat de Consiliul Audiovizualului din Republica Moldova. Pe 30 decembrie 2019, cu o zi inainte de implinirea a 63 de ani de la…

- Inainte sa devina celebra in Romania, Antonia facea furori peste ocean. Iubita lui Alex Velea apare in videoclipul unor rapperi din America, imbracata sumar și filtrand cu o mulatra. Acest lucru se intampla acum 13 ani, pe vremea cand Antonia incerca sa-și caștige existența in SUA, acolo unde locuia.…

- "La asociatia oraselor mi-au spus foarte clar ca 43 de localitati nu au bani sa termine bugetul. O sa le dam prin intermediul ordonantei de urgenta de rectificare, de aia am demarat discutiile cu asociatiile autoritatilor locale, ca sa stim foarte clar cum prevedem sume care sa le permita sa inchida…

- „Trika trika”, piesa lansata de Faydee și Antonia, se aude in heavy-rotation atat la radiourile din Romania, cat și in cele din strainatate. Astfel, artista da lovitura și in afara țarii și devina star de renume internațional.