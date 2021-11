Stiri pe aceeasi tema

- „In Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu Rutier s-au prezentat, pe sensul de intrare in tara, doi barbati, cu varste de 17, respectiv 41 de ani, si o femeie, in varsta de 38 de ani, toti de nationalitate bulgara, care au prezentat pentru control teste PCR cu rezultate negative pentru detectia infectiei…

- Politistii de frontiera din Botosani au descoperit, pe pasapoartele a trei cetateni din Tadjikistan si Kazahstan vize de calatorie false, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Botosani, Minodora Racnea. Potrivit sursei citate, cele trei persoane…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stanca au descoperit, asupra unor tineri, o carte de identitate cu insemnele autoritatilor din Lituania, respectiv un permis de conducere cu insemnele autoritatilor din R. Moldova, care s-au dovedit a fi false. In data de 25 octombrie…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au depistat in masina unui cetatean bulgar 11.000 de tigarete pentru care nu avea acte, pachetele fiind ascunse in husele scaunelor si in portbagaj, potrivit Agerpres. "In Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat pentru a efectua controlul de…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Curtici și Nadlac II au depistat doi cetațeni din Benin care au prezentat la controlul de frontiera un pașaport și o carte de identitate, ambele avand insemnele autoritaților din Franța, ce s-au dovedit a fi false.

- Politistii de frontiera aradeni au depistat 15 migranti din Bangladesh, India si Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in trei camioane incarcate cu diverse bunuri, potrivit agerpres.ro. In Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Varsand, intr-un camion…

- Polițiștii de frontiera efectueaza cercetari pe numele a patru moldoveni asupra carora au fost depistate cate o carte de identitate romaneasca, toate cu semne vizibile de falsificare. Incidentele au fost consemnate la data de 8 și 9 septembrie curent, in punctul de trecere Leușeni, pe sensul de ieșire…

- Un barbat a incercat sa iasa din Romania cu 483.740 lire sterline ascunse in cutii de carton. Banii erau in portbagajul mașinii de lux pe care o conducea. A fost insa prins de polițiștii de frontiera din Giurgiu. Barbatul a fost depistat luni la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, cand s-a prezentat…