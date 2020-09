Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, alaturi de viceprimarul Sectorului 2, Dan Cristian Popescu, au inaugurat cea mai noua gradinița in Capitala:”Am inaugurat azi o noua cresa in Bucuresti. Se numeste “Margareta” si se afla pe Bulevardul Ferdinand din sectorul 2. Am crescut numarul…

- Astazi a avut loc, la sediul Primariei sectorului 2, conferința de presa prin care au fost anunțate masurile pe care administrația locala le va implementa pentru inceputul anului școlar. Conferința a fost susținuta de viceprimarul și candidatul PSD pentru funcția de primar al sectorului 2, Dan Cristian…

- Unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructura din București, reorganizarea stradala și largirea arterelor din zona Pipera, este la un pas de realizare.Dupa o perioada intensa in care a facut un adevarat tur de forța și a contactat toți investitorii imobiliari din zona, viceprimarul…

- Dominic Fritz, candidatul USR PLUS la functia de primar al Timisoarei, porneste la drum in cursa pentru a obtine puterea in administratia locala cu o echipa de potentiali consilieri locali alesi cu mare grija, fiind vorba de persoane cu cele mai bune calitati profesionale, spune acesta. El si-a prezentat…

- Biroul Prezidiului Academiei Romane considera „nejustificata” demiterea academicianului Nicolae-Victor Zamfir din functia de director general al Institutului National pentru Fizica si Inginerie Nucleara „Horia Hulubei” (IFIN-HH), de catre ministrul Educatiei Monica Anisie si afirma ca se astepta „la…

- Viceprimarul PNL al Sectorului 2, Dan Cristian Popescu, a anuntat, sambata, ca PSD sustine candidatura sa la primaria de sector.Inițial, PSD anunțase ca il susține pe Neculai Onțanu pentru postul de primar in Sectorul 2. ”Vor sa pacaleasca electoratul cu masluitul joc politic alba-neagra prin…

- A fost publicat in Monitorul Oficial ordinul ministrului Educației și Cercetarii pentru aprobarea Calendarului desfașurarii concursului național de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Național de experți in management educațional (CNEME). Conform calendarului de desfașurare, seria…

- Secția Contencios Administrativ și Fiscal din cadrul Tribunalului Mureș a anulat joi, 2 iulie, Hotararea Consiliului Local Targu Mureș prin care Makkai Grigore, viceprimar UDMR al municipiului Targu Mureș, a fost revocat din funcție in luna octombrie 2019. Hotararea de Consiliu Local, anulata in prima…