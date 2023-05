Stiri pe aceeasi tema

- Instanța a decis sa aplice o pedeapsa de 7 ani inchisoare unui vrancean acuzat de viol, inculpatul fiind totodata obligat sa achite despagubiri. Victima acestuia a fost un baiețel de doar 8 ani, dintr-o comuna aflata in apropierea Focșaniului, baiețel pe care inculpatul l-a luat pur și simplu din parc.…

- Curtea de Apel Bacau a decis, marți, definitiv, ca Gheorghe Moroșan și soția sa Aurelia, acuzați ca au sechestrat și ucis doi muncitori care lucrau in apartamentul lor, vor sta in spatele gratiilor 30 de ani, respectiv 12 ani. Instanța a menținut, astfel, decizia data de Tribunalul Bacau in toamna anului…

- Ionel Arsene, fostul președinte PSD al Consiliului Județean Neamț, nu va fi extradarea din Italia, transmite G4Media. Decizia nu este definitiva. Ionel Arsene a fost condamnat definitiv, la inceputul lunii martie, la 6 ani și 8 luni de inchisoare cu executare pentru corupție. Instanța a dispus și confiscarea…

- Procesul pliantelor false s-a incheiat și PNL a incalcat legea! USR cere demisia de onoare a președintelui de atunci a PNL Cluj, Daniel Buda, care este inca in funcție, precum și excluderea din PNL, reala de data aceasta, a celor surprinși in fapt: consilierul județean PNL Cristian Ciuta și Alexandru…

- Senatul Romaniei vrea sa cumpere 22 de autoturisme tip limuzina in valoare totala de peste un milion de euro, conform portalului de achiziții publice. Bolizii trebuie sa indeplineasca anumite condiții, cum ar fi anul de fabricație sa fie 2023, iar puterea motorului sa fie de minimum 250 de cai putere…

- Un accident in care au fost implicate un autotran și o autoutilitara a avut loc in urma cu puțin timp pe centura Valcele-Apahida. Traficul este blocat, deocamdata. ”Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe centura Valcele-Apahida. In accident…

- Ministerul Mediului a facut singurul studiu de impact asupra mediului in anul 2005, la doi ani de la construirea Canalului Bastroe, arata Administrația Rezervației Biosferei Deltei Dunarii (ARBDD) intr-un raspuns pentru Info Sud-Est. Reprezentanții ARBDD mai afirma ca, in acest moment, Ministerul Mediului…