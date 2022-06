DOCUMENT. Publicăm expertiza tehnică a podul prăbușit de la Luțca, de care Consiliul Județean nu a ținut cont Podul a avut probleme inca de la darea in folosința din anii ’70, iar in 2018 s-au constatat „defecte și degradari foarte grave”. Expertul din 2018 a propus doua variante, ambele cu lucrari extinse de refacere, dar CJ a mers pe alta opțiune, cu mult mai puține lucrari. Fisuri și crapaturi pe pod, plus o „cocoașa” de 38 de centimetri aparuta sub pod, din cauza deformarilor. Imposibilitatea de a se circula pe pod normal. Restricții imediate de circulație. Recomandari de lucrari ample de refacere. Acestea sunt principalele constatari ale expertizei tehnice realizata in februarie 2018 de dr.ing.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

