Stiri pe aceeasi tema

- Documentul cu programul de guvernare al PSD pooate fi consultat . Astfel, social-democratii sustin ca au reusit sa creasca cu 66% salariul minim brut si propun o crestere cu 57% pana in 2024 si anume o majorare pana la valoarea de 3.500 lei. Referitor la salariul mediu brut, PSD spune ca a realizat…

- Social democrații promit creșterea pensiilor cu 32%, creșterea cu 57% a salariului minim brut pe economie, dublarea alocațiilor pentru copii și scaderea impozitului pe veniturile salariale ale angajaților in funcție de numarul de copii. „Acest program are in centrul sau siguranta locurilor de munca…

- Salariul minim brut e estimat sa ajunga de la 2.230 la 3.500, in timp ce salariul mediu brut ar creste de la 5.260 la 7.010 lei.Punctul de pensie aproape ca s-ar dubla, de la 1.265 la 2.340. De asemenea, pensia minima ar creste de la 800 de lei la 1.300 de lei PSD promite ca in urmatorii patru ani,…

- Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat, miercuri, capitolul „Economie și fiscalitate” din programul de guvernare al formațiunii. Printre masuri se numara majorarea salariului minim și punctului de pensie, dar și reducerea impozitarii muncii.

- Programul de guvernare al PSD, pentru perioda 2021-2024, prevede creșterea treptata a salariului minim pana la 3.500 de lei și creșterea punctului de pensie cu 32%.Citește și: Harta majoritaților din teritoriu: Teatrele de razboi dupa alegerile locale .In programul de guvernare cu care PSD…

- Prim vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat miercuri programul de guvernare al formatiunii pe perioada 2021 - 2024, precizand ca acesta a fost discutat cu sindicatele si cu patronatele si "are in centrul sau siguranta locurilor de munca". "Acest program are in centrul sau siguranta…

- In prima sa conferința de presa, susținuta in calitate de proaspat ales prim-vicepreședinte al PSD, fostul premier Sorin Grindeanu a declarat, ieri, la sediul central al partidului, ca social-democrații sunt...

- PSD are pregatita deja o alternativa de guvernare. Ar avea gata si echipa si numele premierului pe care il va propune la Cotroceni imediat ce motiunea de cenzura va trece – spune fostul premier Sorin Grindeanu, devenit de ieri numarul doi in partid. Sorin Grindeanu: Noi avem trei garnituri de oameni…