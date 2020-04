DOCUMENT INTERN | Un Excel arată că Ministerul Sănătății știe că există nevoi imense de echipamente de protecție pentru spitalele Spitalele din cinci județe ale țarii au cerut milioane de maști chirurgicale, manuși și combinezoane pentru a lupta cu COVID-19.„S-a ajuns sa se dea cu rația echipamentele de protecție pentru personalul din Urgențe. Iar ceilalți medici coboara la garda cu un halat transparent, ca hartia. Nu au nimic altceva. Eu ințeleg ca se raționalizeaza, dar, pana la urma, și chirurgul, și gastroenterologul, și cardiologul care vin sa vada un pacient in garda sunt linia I”, spune cu resemnare un medic de la Spitalul Județean de Urgența Targu Mureș. 18.000 de materiale necesare la Targu MureșPotrivit unui fișier… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

